Ежедневное количество заболевших не снижается.
По данным областного минздрава, за прошедшие сутки подтвержденный диагноз «коронавирус» получили 4900 южноуральцев, из которых 787 школьники. Подросли показатели смертности, в больницах скончалось 14 человек.
Всего на 6 февраля COVID-19 переносят под присмотром врачей 36 536 жителей региона.
Обратиться с признаками ОРВИ и коронавируса можно не только в поликлинику по месту жительства. По области открыты специальные ковидные пункты. Бригады медиков проведут осмотр, возьмут необходимые анализы, выпишут лечение и при необходимости направят на дополнительные обследования. Их список можно найти здесь.
А с понедельника, 7 февраля, в Челябинске откроют еще одну «ковидную поликлинику», на северо-востоке. Она будет работать с понедельника по субботу с 8:00 до 16:00 на базе ГКБ Nº8 в дневном стационаре, адрес: пер. Артиллерийский, 2а.