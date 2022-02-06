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6 февраля 2022, 10:44 Анна Семенова

Врачи готовы принимать пациентов даже круглосуточно. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Ежедневное количество заболевших не снижается.

По данным областного минздрава, за прошедшие сутки подтвержденный диагноз «коронавирус» получили 4900 южноуральцев, из которых 787 школьники. Подросли показатели смертности, в больницах скончалось 14 человек.

Всего на 6 февраля COVID-19 переносят под присмотром врачей 36 536 жителей региона.

Обратиться с признаками ОРВИ и коронавируса можно не только в поликлинику по месту жительства. По области открыты специальные ковидные пункты. Бригады медиков проведут осмотр, возьмут необходимые анализы, выпишут лечение и при необходимости направят на дополнительные обследования. Их список можно найти здесь.

А с понедельника, 7 февраля, в Челябинске откроют еще одну «ковидную поликлинику», на северо-востоке. Она будет работать с понедельника по субботу с 8:00 до 16:00 на базе ГКБ Nº8 в дневном стационаре, адрес: пер. Артиллерийский, 2а.