В Челябинской области детям с диабетом бесплатно выдадут уникальные устройства

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

4 февраля 2022, 09:57 Анна Семенова

фото: телеграм-канал Минздравствуйте

Наш регион запускает такую программу первым в стране.

Уникальная программа, когда детям с диабетом I типа начнут выдавать специальные приборы для мониторинга, стартует с Челябинска. Системы флеш-мониторинга закупят на средства областного бюджета. Для пациентов они будут абсолютно бесплатны.

Что это такое? Прибор представляет собой сенсорное устройство с датчиком, фиксирующим поведение глюкозы в организме. Так и родитель, и врач смогут наблюдать за результатами дистанционно, а дети больше не будут измерять сахар в крови, прокалывая палец десятки раз на дню.

Сегодня в Челябинской области на учете у эндокринологов состоит 1017 детей с диабетом I типа.

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