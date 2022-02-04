В Челябинской области детям с диабетом бесплатно выдадут уникальные устройства
4 февраля 2022, 09:57 Анна Семенова
Наш регион запускает такую программу первым в стране.
Уникальная программа, когда детям с диабетом I типа начнут выдавать специальные приборы для мониторинга, стартует с Челябинска. Системы флеш-мониторинга закупят на средства областного бюджета. Для пациентов они будут абсолютно бесплатны.
Что это такое? Прибор представляет собой сенсорное устройство с датчиком, фиксирующим поведение глюкозы в организме. Так и родитель, и врач смогут наблюдать за результатами дистанционно, а дети больше не будут измерять сахар в крови, прокалывая палец десятки раз на дню.
Сегодня в Челябинской области на учете у эндокринологов состоит 1017 детей с диабетом I типа.
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