Челябинцам подарят пригласительный на выставку после вакцинации

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3 февраля 2022, 11:16 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Акцию проведет парк «Россия — Моя история».

4 февраля в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» южноуральцы могут сделать прививку от новой коронавирусной инфекции.

Пункт вакцинации будет организован выездной бригадой Городской клинической поликлиники № 8. Он будет работать на 3-м этаже с 11 до 13 часов, адрес — ул. Труда, 183. Поставить прививку от COVID-19 смогут все желающие при отсутствии противопоказаний. Медицинские специалисты будут готовы проконсультировать по вопросам, связанным с вакцинацией. Прием осуществляется в порядке живой очереди, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Как сообщают организаторы, будут доступны вакцины Спутник V и Спутник Лайт.

После вакцинации каждый получит пригласительный билет в парк «Россия – Моя история», воспользоваться которым можно будет в любое удобное время. Билет бессрочной и действует на все экспозиции мультимедийного парка.

Медицинские специалисты напоминают южноуральцам о важности всех мер защиты от коронавируса. «Самое главное — это забота о вашем здоровье. Поэтому просим оставаться дома, если у вас проявились признаки заболевания. Соблюдайте масочный режим, используйте средства индивидуальной защиты, берегите себя и не пренебрегайте вакцинацией», — подчеркнул главный врач Городской клинической поликлиники № 8 Дмитрий Прокопьев.

Также минздравом разработана памятка, которая подскажет алгоритм действий в случае проявления симптомов коронавируса.

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