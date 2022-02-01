Нейрохирург Вознесенская посоветовала для сохранения здоровья позвоночника не носить каблуки и купить стул с высокой спинкой

Нейрохирург московской областной больницы им. профессора Розанова Нина Вознесенская рассказала, как сохранить здоровье позвоночника и мышц спины в условиях пандемии и недостатка движения.
Вознесенская призвала в первую очередь обратить внимание на стулья – они должны иметь высокую спинку. Спать следует на ровной и не прогибающейся постели.
В беседе с Общественной службой новостей врач призвала женщин не носить регулярно каблуки выше пяти сантиметров – следует выбирать мягкую обувь с амортизирующей подошвой.
При сидячей работе не следует долго находиться в наклоненном вперед положении, время от времени следует откидываться на спинку стула.
Кроме того, нейрохирург посоветовала не носить тяжести, а также следить за тем, чтобы в организме хватало кальция, фосфора, магния, витамина D и марганца.
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