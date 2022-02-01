В Челябинской области за сутки заболели ковидом более 3000 человек
1 февраля 2022, 09:59 Анна Семенова
Растет и смертность от коронавируса.
По данным областного минздрава, сегодня выписались по выздоровлению после перенесенного коронавируса 552 человека. А им на смену пришли 3399 новых пациентов. 555 из них школьники. Немного подросли и показатели смертности, за сутки в больницах скончалось 11 человек.
Более 18 тысяч южноуральцев сегодня находятся под присмотром врачей с неприятным диагнозом. Некоторые предприятия уже отправили своих работников на дистант. Но в школах такие меры массово принимать пока не будут. В каждом учебном заведении решение о карантине руководство принимает самостоятельно. Дело в том, что ситуация в муниципалитетах разнится, и если в Челябинске дети заболевают каждый день сотнями, то есть города области, в которых нет ни одного заразившегося школьника.
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