Коронавирус начал молодеть

Аргументы Недели → Здоровье 13+

31 января 2022, 14:59

В стране стремительно растёт количество детей, заразившихся коронавирусом. Только в Москве число заражений за последние две недели выросло в 14 раз. В сутки в ковидарии госпитализируется по 120 несовершеннолетних. Во крупных городах приостановлена плановая госпитализация детей. При этом малыши с тяжёлыми заболеваниями продолжают получать медицинскую помощь в обычном порядке.



Главный врач клиники «Лидер-медицина» Евгений Тимаков считает, что предыдущие штаммы были не так заразны для детей. Но так как они не получили должного иммунитета, «Омикрон» начал поражать их организмы. Вакцина для детей ещё не разработана. Детям сложнее соблюдать меры индивидуальной защиты без должного родительского контроля. В большинстве случаев «Омикрон» у несовершеннолетних протекает как обычный грипп. При заражении коронавирусом у детей наблюдается боль в горле, голове, насморк, проблемы с пищеварением.



Программа вакцинации подростков уже не изменит течение пятой волны пандемии. Заболеваемость уже через месяц пойдёт на спад. В то же время выработанные антитела будут защищать организм от заражений в дальнейшем. Регионы уже начали получать вакцину для подростков. Первые прививки от коронавируса поставят детям врачей, работающих в «красных зонах».





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