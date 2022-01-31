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Ученые выяснили, что прививка усилит иммунитет, даже если организм уже заражен коронавирусом

, 11:09 Источник: Известия

Ученые выяснили, что прививка усилит иммунитет, даже если организм уже заражен коронавирусом
Фото: pixabay.com

Израильские ученые провели исследование, чтобы понять, снижает ли прививка, введенная уже зараженному ковидом человеку, вероятность госпитализации и летального исхода. Выяснилось, что да.

Масштабное исследование показало, что вакцинация поможет даже тем, кто сделал первый укол в день заражения коронавирусом, либо заразился за несколько суток до или после инъекции. Ученые сравнили статистику вакцинированных, которым пришел положительный результат теста в день прививки, с данными группы, которая не вакцинировалась. Обнаружено значительное снижение уровня смертности среди привитых, особенно в возрасте 55-64 лет.

То есть даже если вирус уже находится в организме, человек все равно получает защиту. А значит, сделали вывод ученые, вакцину можно эффективно применять не только до заражения, но и сразу после.

Израильские ученые исследовали препарат Pfizer. Российские разработчики утверждают, что «Спутник» действует похожим образом и эти исследования имеют ценность и для нашей вакцины.

Тем не менее, врачи предупреждают, что после вакцинации, лучше не расслабляться – носить маски, пользоваться санитайзерами, соблюдать дистанцию. Полностью иммунитет формируется только спустя несколько дней после второй дозы.

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