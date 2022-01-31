В Челябинской области за сутки ковидом заболели 3277 человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

31 января 2022, 10:02 Анна Семенова

Больных становится больше с каждым днем. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Вновь большое количество среди них – школьники.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки положительный тест на коронавирус получили 3277 человек. 577 из них – школьники. Выздоровели и выписались из больниц за тот же период 956 человек. Восемь человек скончались от ковида.

Всего на 31 января COVID-19 официально, то есть с соответствующими анализами, переносят 15 565 южноуральцев.

Тем временем осознание важности вакцинации постепенно приходит к все большему количеству людей. За прошедшие выходные первый компонент «Спутника» поставили 5232 челябинца. Всего на сегодня привито хотя бы одним компонентом 699 971 горожан.

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