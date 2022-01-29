Вирусолог Нетесов о пятой волне коронавируса в России: «Надо готовиться к худшему»

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29 января 2022, 07:49 Источник: РИА Новости

медики, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов рассказал, что пришедшая в Россию пятая волна новой коронавирусной инфекции может продлиться до четырех месяцев.

«Конечно, может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой – месяца на два-три-четыре»,- высказал медик.

Нетесов пояснил, что коллективный иммунитет в РФ пока еще не очень высокий – меньше 60%. По его словам, в целом по стране темпы вакцинации от коронавируса недостаточные.

Ранее главный врач инфекционной больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко назвал рост нагрузки на первичное амбулаторное звено отличительной особенностью новой волны коронавируса.