За сутки в Челябинской области заболел ковидом 161 школьник

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

27 января 2022, 11:13 Анна Семенова

Подростки продолжают заражаться. Фото: телеграм-канал Минздравствуйте

Всего положительный ПЦР получили более 1200 человек.

Ситуация с распространением коронавируса в Челябинской области остается очень напряженной, заболеваемость растет. Только за последние сутки подтвержденные ПЦР-тесты получили 1221 человек. Школьников среди них 161.

Выписались из больниц по выздоровлению при этом всего 12 человек. Пятеро скончались от вируса. Всего на 27 января COVID-19 под присмотром врачей переносят 6930 южноуральцев.

Остановить столь быстрое распространение болезни среди школьников сможет вакцинация. Прививка «Спутник М» полагается детям от 12 до 17 лет. Бояться не стоит, препарат прошел все клинические испытания. Он эффективен и безопасен.

Сделать прививку подростку можно:

В мегапункте - КРК «Мегаполис»;

В детской поликлинике по месту жительства;

В школах при заполнении добровольных согласий на вакцинацию.

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