В Челябинске начала работу ковидная поликлиника

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27 января 2022, 08:14 Анна Семенова

Первые пациенты уже воспользовались отдельной "коронавирусной" поликлиникой. Фото: телеграм-канал Минздравствуйте

Пока пациентов готовы принимать в восьми кабинетах.

Как сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области, открылся первый центр для пациентов, которые по некоторым симптомам подозревают у себя COVID-19 или были в контакте с больным коронавирусом.

Южноуральцев начали принимать на базе ГКБ №1. Здесь, на первом этаже, выделены восемь кабинетов, где работают специальные бригады медиков. Однако, при необходимости мощности будут увеличены, есть резерв в три этажа.

В ковидной поликлинике можно сдать экспресс-тест, пройти осмотр, сделать при необходимости ЭКГ, сдать кровь.

- С 31 января аналогичный центр будет работать в Городской клинической больнице №2 Челябинска, - говорит замминистра здравоохранения региона Татьяна Колчинская. - На следующей неделе еще планируем открыть в Чурилово, в восьмой поликлинике. В Магнитогорске 2 поликлиники запустим. По другим территориям посмотрим необходимость запуска аналогичных центров, чтобы разгрузить поликлиники.

Кстати, все остальные медучреждения области продолжают принимать пациентов и работать в прежнем режиме.

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