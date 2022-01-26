В Челябинской области растет заболеваемость и смертность от ковида

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26 января 2022, 09:54 Анна Семенова

Подростковая вакцина готова к отгрузке в поликлиники. Фото: телеграм-канал Минздравствуйте

Количество заразившихся за сутки приближается к тысяче человек.

Вновь статистика областного минздрава не радует своими цифрами. Всего за один день количество болеющих коронавирусом южноуральцев увеличилось на 957 человек. Вновь большая доля среди них – школьники, их 148. Выздоровел и выписался из больниц 31 пациент.

На 26 января на Южном Урале переносят COVID-19 под присмотром врачей 5726 человек.

Увеличилось и количество смертей, на сегодня не справились с заразой 11 человек.

Между тем, сообщается, что подростковая вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М» готовится к распределению из аптечного склада по медучреждениям области. Двухкомпонентная вакцина прошла все клинические испытания, она проверена и безопасна. Делать прививку будут только по добровольному согласию родителей.

По словам специалистов, вакцинации только взрослых недостаточно для того, чтобы остановить эпидемию, школьники молниеносно подхватывают «омикрон» в коллективах и семейных очагах.

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