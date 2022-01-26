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В Москве приостановили плановую госпитализацию детей из-за роста числа заболевших Covid-19

, 09:23 Источник: Источник: РБК

В Москве приостановили плановую госпитализацию детей из-за роста числа заболевших Covid-19
фото: pixabay.com

В Москве детские поликлиники прекратили плановый приём пациентов. Об этом в среду, 26 января, сообщили в городском департаменте здравоохранения.

Причиной послужил рост заболеваний коронавирусом среди детей. За две недели число детей, заболевших Covid-19, выросло в 14 раз. Департаментом было принято решение приостановить плановые осмотры на три недели.

В сообщении отметили, что это никак не повлияет на режим лечения маленьких пациентов с онкологией, которым требуется противоопухолевое лечение. Также ограничения не коснутся экстренной госпитализации, она будет оказана в полном объёме.

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