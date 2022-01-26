В Челябинской области не планируют вводить дополнительные ограничительные меры по COVID-19

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26 января 2022, 06:37 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Школьники продолжат учиться очно.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с членами регионального правительства и главами муниципальных образований. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба правительства.

Одной из главных тем повестки стала ситуация с коронавирусом. На Южном Урале подтверждены случаи заражения «омикроном». В связи с этим глава региона поручил главам территорий проработать вопрос с предприятиями по переводу сотрудников на добровольной основе на удаленный режим работы; продолжить работу с жителями области по вопросу вакцинации и ревакцинации; усилить меры профилактики, а также обеспечить врачам максимально комфортные условия работы.

В Челябинске откроется дополнительная поликлиника для пациентов с подозрением на коронавирус, аналогичное медучреждение появится в Магнитогорске. Этот опыт региональные власти планируют применить и в других городах Челябинской области.

Алексей Текслер отметил, что на Южном Урале не планируется введение дополнительных ограничительных мер и перевод школ на дистант.

«Решения по возможному переводу отдельных классов в образовательных учреждениях региона принимаются на основе складывающейся эпидситуации администрациями школ совместно с органами Роспотребнадзора, — подчеркнул губернатор. — Обращаю ваше внимание, что в настоящее время принимать решение о переводе всех школ региона на дистант мы не планируем. Как и не планируем вводить дополнительные ограничительные меры в регионе. При этом мы будем следить за ситуацией, в зависимости от того, как она будет меняться, оперативно принимать необходимые решения».

Добавим, что в ходе совещания с главами муниципалитетов также обсуждались реализация национальных проектов, меры социальной поддержки, догазификация, подготовка к пожароопасному сезону.

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