В Челябинской области начинают прививать от ковида подростков

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

25 января 2022, 13:12 Анна Семенова

Вакцина защитит детей от последствий ковида. Фото: телеграм-канал Минздравствуйте

Первая партия вакцины «Спутник М» приехала в наш регион.

По сообщению областного минздрава, в распоряжении медиков 2400 доз детской вакцины. По сути, «Спутник М» - это облегченная версия «Спутника V», в нем содержится 1/5 от взрослой дозы препарата.

Привиться могут школьники 12-17 лет. Заставлять никого не будут, согласие на вакцинацию должны будут подписать родители. Медики будут принимать не только в поликлиниках, но и выезжать по месту учебы. Перед уколом каждый пациент должен пройти осмотр.

- Без прививки дети беззащитны перед новым штаммом «Омикрон», - говорит главный внештатный детский специалист по инфекционным болезням по городу Челябинску Елена Корнеева. – Заражаются они не только в коллективах, но и в семейных очагах.

Всем скептикам, которые оперируют фразами вроде «до сих пор не заболели, и сейчас нас обойдет», специалисты отвечают: «Омикрон» в семь раз заразнее штамма «Дельта». Последствия у перенесенного ковида могут быть очень серьезными.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости