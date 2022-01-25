Ученые из Питтсбургского университета назвали чувство усталости индикатором более скорой смерти для пожилых людей

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25 января 2022, 10:30 Источник: Gerontology

руки пожилого мужчины, pixabay.com

Ученые из Питтсбургского университета провели исследование и пришли к выводу, что обостренная реакция на физическую нагрузку у людей пожилого возраста может свидетельствовать о скорой смерти.

Речь идет об исследовании, которое позволяет предсказать риск смерти по степени утомляемости. Состояние истощенности после различных видов активности оценивалось при помощи новой Питтсбургской шкалы усталости.

В ходе анализа ученые учитывали ряд дополнительных факторов, влияющих на смертность, в частности, неизлечимые заболевания, склонность к депрессии, возраст и пол испытуемых. Выяснилось, что набравшие в ходе тестирования от 25 баллов по шкале усталости люди, в 2,3 раза чаще умирали через 2,7 года после исследования.



Ведущий автор работы и доцент кафедры эпидемиологии Высшей школы общественного здравоохранения Питтсбургского университета Нэнси Глинн заявила, что для снижения риска смертности пожилым людям следует сохранять хотя бы минимальный уровень физических нагрузок, чтобы поддерживать организм в тонусе и избегать переутомления.

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