Ученые из Питтсбургского университета назвали чувство усталости индикатором более скорой смерти для пожилых людей

Ученые из Питтсбургского университета провели исследование и пришли к выводу, что обостренная реакция на физическую нагрузку у людей пожилого возраста может свидетельствовать о скорой смерти.
Речь идет об исследовании, которое позволяет предсказать риск смерти по степени утомляемости. Состояние истощенности после различных видов активности оценивалось при помощи новой Питтсбургской шкалы усталости.
В ходе анализа ученые учитывали ряд дополнительных факторов, влияющих на смертность, в частности, неизлечимые заболевания, склонность к депрессии, возраст и пол испытуемых. Выяснилось, что набравшие в ходе тестирования от 25 баллов по шкале усталости люди, в 2,3 раза чаще умирали через 2,7 года после исследования.
Ведущий автор работы и доцент кафедры эпидемиологии Высшей школы общественного здравоохранения Питтсбургского университета Нэнси Глинн заявила, что для снижения риска смертности пожилым людям следует сохранять хотя бы минимальный уровень физических нагрузок, чтобы поддерживать организм в тонусе и избегать переутомления.
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