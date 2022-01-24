Фонд «Круг добра» сможет закупать лекарства сразу после их регистрации в России

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24 января 2022, 14:15

Таблетки, pixabay.com

Сегодня стало известно, что подписано постановление, которое позволит фонду «Круг добра» закупать препараты до их ввода в гражданский оборот в течение полугода со дня государственной регистрации.

При этом отмечается, что медикаменты должны соответствовать требованиям, установленным при регистрации, за исключением требованиям к упаковке и маркировке.

Это касается и препарата «Золгенсма» — самого дорогого лекарства в мире для лечения СМА. Согласно имеющейся информации, в декабре завершились процедуры, которые были необходимы для его официального применения в России.

Напомним, фонд «Круг добра» был создан в январе 2021 года по указу президента России Владимира Путина. Он получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими, хроническими, редкими заболеваниями, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации.

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