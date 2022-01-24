В Челябинске количество заболевших ковидом школьников приблизилось к 100

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

24 января 2022, 09:33 Анна Семенова

С каждым днем количество заболевших становится все больше. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Уровень заболеваемости в регионе неумолимо растет.

Все прогнозы врачей о том, что новый штамм коронавируса «Омикрон» будет молниеносно распространяться по стране, поражая в первую очередь детей, сбываются в точности.

В Челябинской области за прошедшие сутки вновь зафиксирован прирост заболевших. Всего положительный тест на ковид получили 622 человека, из которых школьников – 99! Это новый антирекорд региона по количеству заразившихся учащихся.

Выздоровели и выписались из больниц 524 человека. Шесть человек скончались на больничных койках от COVID-19.

- Без прививки дети беззащитны перед вирусом, - говорит главный внештатный детский специалист по инфекционным болезням по городу Челябинску Елена Корнеева. - Заражаются дети и в коллективах, и в так называемых «семейных очагах». Постковидный синдром очень опасен, это и неврологические проявления, и проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, и самое грозное осложнение — синдром системного воспаления, особенностью которого является то, что он развивается не только в острый период заболевания, но и через несколько недель после выздоровления.

Пока вакцина для детей не готова, единственное, чем можно им помочь - максимальная вакцинация взрослых.

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