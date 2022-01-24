Все зарегистрированные российские вакцины от COVID-19 доступны южноуральцам

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

24 января 2022, 08:38 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Какой из них прививаться, пациенту подскажет врач после осмотра.

Недавно Минздрав РФ утвердил перечень показаний к вакцинации от новой коронавирусной инфекции. В документе указано, кому и при каких жизненных обстоятельствах разрешена та или иная вакцина.

Так, беременным и кормящим грудью разрешен «Спутник V». «Согласно нормативным документам вакцинация беременной женщины проводится после 22-ой недели, — отметила главный врач по акушерству и гинекологии ОКБ №2 Екатерина Воропаева. — На этом сроке у плода сформированы все органы и навредить вакциной невозможно. Женщинам в положении и тем, кто планирует беременность не стоит бояться вакцинации. Прививка от ковида может спасти как маму, так и ее малыша, не допустить тяжелую форму заболевания».

Как сообщает министерство здравоохранения Челябинской области, в медицинских учреждениях региона представлены все российские вакцины от COVID-19. Сделать прививку от коронавирусной инфекции можно как в медицинских организациях Южного Урала, так и в крупных торговых комплексах. Какая именно вакцина подойдет конкретному пациенту, определит врач после осмотра.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости