Психолог Хорс предложил способ справиться с зимней депрессией после новогодних праздников

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22 января 2022, 13:07 Источник: RT

женщина, фото: pixels.com

Клинический психолог Михаил Хорс рассказал о биохимических и когнитивных причинах появления сезонной депрессии в холодное время года. По его словам, не все факторы влияют на человека одинаково.

«Первый аспект - биохимический. Короткий световой день, отсутствие солнца, недостаток витаминов, это происходит со всеми, а депрессия не у всех - значит, это не 100% фактор, который влияет на людей. Почему на одних влияет, а на других нет? Потому что, кроме химии, у нас есть когнитивные причины стресса - это наши оценки происходящего»,- пояснил эксперт RT.

Хорс охарактеризовал состояние людей после праздников как blue monday («грустный понедельник»), когда «складываются несколько факторов, которые оцениваются как отрицательные». По словам психолога, в период выходных мы чаще всего выпиваем и переедаем вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным, накапливаются кредитные платежи, а зарплату надо подождать.

«Плюс невыполнение данных себе на новый год обещаний. Такие обстоятельства чаще всего оцениваются людьми как отрицательные. Если оценки отрицательные, то человек эмоционально страдает»,- продолжил психолог.

В таком случае специалист предлагает поменять оценку всех этих факторов, учитывая, что, если нет внешних препятствий, то у большинства людей есть внутренние препятствия для выполнения тех или иных обещаний. Хорс считает, что люди забывают про страх.

«Нужно уйти от «я не выполнил своё обещание, это плохо» и оценивать так: «Я не выполнил своё обещание - это по-другому, не так, как я хочу». «По-другому» и «плохо» - это разные вещи. Если человек привыкнет к такой формулировке, ему уже легче станет»,- добавил он.

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