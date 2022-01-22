За прошедшие сутки в Челябинской области ковидом заболели 552 человека

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22 января 2022, 10:00 Анна Семенова

Пациентов с ковидом становится все больше с приходом омикрона. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Огромный прирост заболеваемости отмечен среди школьников.

Прогнозы медиков сбываются: с приходом штамма «омикрон» заболеваемость стремительно ползет вверх. С каждым днем в Челябинской области цифры становятся все больше. Если еще на прошлой неделе в списке заболевших фигурировали в среднем 200 человек, то только за прошедшие сутки таких зафиксировано 552! Самое плохое: увеличение заразившихся ярко выражено среди школьников, на сегодня их 52…

При этом выписался по выздоровлению за прошедшие 24 часа всего один человек. Умерло от коронавируса за тот же период восемь пациентов.

На 22 января COVID-19 переносит 3691 южноуралец.

В минздраве сообщили, что изменился график работы пунктов круглосуточной вакцинации при ОКБ№3. Теперь оно такое:

В здании поликлиники № 1 по адресу: Проспект Победы, д. 287 привиться можно с 8:00 до 20:00.

В здании поликлиники № 2 по адресу: Проспект Победы, д.376В медики принимают с 8:00 до 19:00.

Ночная вакцинация будет проводиться в здании круглосуточного стационара, по адресу: ул. Островского, д. 81. Время работы с 20:00 до 7:00. Вход через приёмный покой.

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