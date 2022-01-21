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Где южноуральцам вакцинироваться в выходные или бесплатно сдать ПЦР

, 19:13

Где южноуральцам вакцинироваться в выходные или бесплатно сдать ПЦР
Прививка поможет защититься от тяжелой формы заболевания. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Публикуем актуальное расписание мобильных пунктов.

С приходом нового штамма «омикрон» в Челябинской области после некоторого затишья вновь поползла вверх статистика по заболевшим. Врачи еще раз делают акцент на том, что только массовая вакцинация позволит остановить порядком надоевшую всем пандемию.

Сделать прививку в ближайшие выходные можно по адресам:

Челябинск:

  • КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.

22 января:

  • ТРК «Алмаз» с 14:00 - 18:00
  • ТК «КС» с 12:00 - 15:00
  • Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 9:00 - 13:00

23 января:

  • ТРК «Алмаз» с 14:00 - 18:00
  • Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23  с 9:00 - 13:00.

Магнитогорск:

22 и 23 января:

  • ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 18:00
  • ТРК «Континент» с 12:00 - 18:00
  • ТЦ «Лента» с 12:00 - 18:00
  • ТЦ «Тройка» с 12:00 - 18:00
  • ТЦ «Паллада» с 12:00 - 18:00
  • ТЦ «Казачий рынок» с 12:00 - 18:00.

Миасс:

  • Администрация города 22 и 23 января с 11:00 - 14:00.

Златоуст:

22 и 23 января:

  • "Территория бизнеса" с 10:00 - 17:00.

Кыштым:

22 и 23 января:

  • ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

Чесма:

23 января:

  • ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00.

Также для челябинцев работают два бесплатных пункта сдачи ПЦР-тестов. Прийти сюда могут все, у кого нет признаков вирусной инфекции. Например, это те, кто находился в контакте с больным и хочет убедиться в своей безопасности, а также те, кто собирается в поездку.

  • На базе поликлиники № 2 «Областной клинической больницы № 3» (пр. Победы, 376 В, вход со двора здания поликлиники)ежедневно, с 10:00 до 15:00.
  • На базе ГКБ№1 (хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной ежедневно, с 10:00 до 15:00

С собой нужно взять паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

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