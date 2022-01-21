Где южноуральцам вакцинироваться в выходные или бесплатно сдать ПЦР

Публикуем актуальное расписание мобильных пунктов.
С приходом нового штамма «омикрон» в Челябинской области после некоторого затишья вновь поползла вверх статистика по заболевшим. Врачи еще раз делают акцент на том, что только массовая вакцинация позволит остановить порядком надоевшую всем пандемию.
Сделать прививку в ближайшие выходные можно по адресам:
Челябинск:
- КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.
22 января:
- ТРК «Алмаз» с 14:00 - 18:00
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
- Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 9:00 - 13:00
23 января:
- ТРК «Алмаз» с 14:00 - 18:00
- Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 9:00 - 13:00.
Магнитогорск:
22 и 23 января:
- ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 18:00
- ТРК «Континент» с 12:00 - 18:00
- ТЦ «Лента» с 12:00 - 18:00
- ТЦ «Тройка» с 12:00 - 18:00
- ТЦ «Паллада» с 12:00 - 18:00
- ТЦ «Казачий рынок» с 12:00 - 18:00.
Миасс:
- Администрация города 22 и 23 января с 11:00 - 14:00.
Златоуст:
22 и 23 января:
- "Территория бизнеса" с 10:00 - 17:00.
Кыштым:
22 и 23 января:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.
Чесма:
23 января:
- ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00.
Также для челябинцев работают два бесплатных пункта сдачи ПЦР-тестов. Прийти сюда могут все, у кого нет признаков вирусной инфекции. Например, это те, кто находился в контакте с больным и хочет убедиться в своей безопасности, а также те, кто собирается в поездку.
- На базе поликлиники № 2 «Областной клинической больницы № 3» (пр. Победы, 376 В, вход со двора здания поликлиники)ежедневно, с 10:00 до 15:00.
- На базе ГКБ№1 (хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной ежедневно, с 10:00 до 15:00
С собой нужно взять паспорт, медицинский полис, СНИЛС.
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