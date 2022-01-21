В Челябинской области стремительно растет количество заболевших ковидом

Педиатры настаивают на том, что без вакцинации подростков эпидемию не остановить.
Буквально за несколько дней суточный прирост заболевших коронавирусом увеличился вдвое. Только вчера пациентов с положительным ПЦР-тестом было 353, а уже сегодня 404. Из них сразу 15 человек - школьники! При этом выписались по выздоровлению всего шестеро. Столько же южноуральцев скончалось от COVID-19.
Врачи настаивают: вакцинация подростков, а также тех, кто до сих пор не привился – единственный путь к окончанию пандемии. Вакцина для школьников поступит в Челябинскую область в ближайшее время. Заставлять никого не будут, решение ложится полностью на плечи родителей.
- 33 из 51 страны Европейского континента привили уже значительное количество подростков. Очень важно хорошо взвесить все риски, ещё раз продумать, что опаснее: во многом мифические последствия применения вакцин или всё-таки сама болезнь, которая действительно является очень тяжёлой и во многих случаях жизнеугрожающей, - говорит президент Союза педиатров РФ, заведующая кафедрой педиатрии Российского исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова Лейла Намазова-Баранова.
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