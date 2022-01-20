Эпидемиолог Пшеничная: у переболевших ковидом риск заражения «омикроном» составляет 15-20%

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20 января 2022, 16:52 Источник: ТАСС

Простуда, Frank Hoermann/globallook.com

На фоне распространения омикрон-штамма увеличивается риск повторного заражения COVID-19, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Вероятность заразиться «омикроном» после того, как человек переболел другим вариантом, например «дельтой», по данным специалистов ЮАР, составляет примерно 15-20%, тогда как раньше вероятность повторного развития заболевания была менее 1-2%», - заявила Пшеничная.

Однако у тех, кто переболел ковидом, заражение «омикроном»,по его словам, чаще всего протекает в легкой форме.

«У одних пациентов повторная инфекция протекает бессимптомно, у других отмечается заложенность носа. В ряде случаев к заложенности носа на фоне субфебрильной или нормальной температуры могут присоединиться общая слабость, боли в мышцах и суставах, головная боль, насморк, першение в ротоглотке, некоторых беспокоит периодический сухой кашель. Может отмечаться подъем температуры и до более высоких цифр - 38-38,5 градуса. То есть пока то, что мы видим, очень напоминает по клиническому течению ОРВИ или грипп», - подчеркнула эпидемиолог.

Ранее аллерголог Владимир Болибок заявил, что лучше всего защищены от «омикрона» люди, вакцинированные от COVID-19 в конце 2021 года.

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