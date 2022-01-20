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Врачи просят неприкосновенности от пациентов

, 16:06

Врачи просят неприкосновенности от пациентов

Более 90% российских врачей сталкиваются с агрессивными пациентами. В 13% случаев дело доходит до рукоприкладства.

Очень часто пациенты прибывают в медицинское учреждение в состоянии алкогольного опьянения. Многие отказываются использовать защитную маску. Врачи стараются справляться с агрессивными людьми собственными силами. В 20% случаев конфликтная ситуация разрешается при помощи полиции. Из-за сложных условий работы медики заинтересованы в получении неприкосновенности, как у военных и полицейских.

Часть медучреждений проводит с сотрудниками обучение правилам общения с агрессивными людьми.  7% врачей желают установить в своих кабинетах тревожную кнопку, а 3% готовы пользоваться электрошокерами и газовым баллончиком для защиты от нападений.

На фоне пандемии пациенты стали более агрессивными. Люди сильно переживают за своё здоровье и здоровье близких людей. В медицинском сообществе зреет запрос на принятие закона, который сможет защитить врачей от нападений. Общение с пациентами ряд экспертов предлагает рассматривать как фактор вредности, предусматривающий надбавки к зарплате и дополнительный отпуск.

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