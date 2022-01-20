Регионы УрФО готовятся к пятой волне COVID-19

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

20 января 2022, 11:51 Татьяна Михайлова Источник: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в УрФО

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Она может быть сильнее прежних из-за высокой скорости распространения «омикрона».

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел совещание с представителями субъектов УрФО по вопросам готовности к оказанию медицинской помощи в условиях роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Владимир Якушев подчеркнул, что пятая волна коронавируса может быть сильнее прежних из-за быстрого распространения нового штамма. Поэтому регионам нужно уделить внимание наращиванию объемов тестирования, наличию необходимых препаратов в медучреждениях и аптеках. Кроме этого важно усилить поликлинические службы, подготовиться к развертыванию новых коек, обеспечить запасы кислорода и СИЗ. Работа, уже начатая регионами, будет продолжаться с учетом эпидемиологической обстановки.

Как ранее сообщал сайт «Аргументы Недели», в Челябинской области разработан план по противодействию «омикрону». В частности, предусмотрено усиление работы амбулаторно-поликлинических служб, расширение охвата ПЦР-тестированием, создание необходимого запаса лекарственных препаратов и усиление работы «горячих линий».

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