«Секретные» противопоказания к прививке от коронавируса

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20 января 2022, 11:43 Источник: Эхо Москвы

Минздрав обновил противопоказания к прививкам от COVID. Нельзя делать прививки от коронавируса при злокачественных новообразованиях — в случае применения вакцин «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». Для вакцинации беременных и кормящих женщин противопоказаны вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «Спутник М». (и это неполный список).



Что за ерунда. «КовиВак» же испытывали на добровольцах с онкологией, а «Спутником V» полгода назад Минздрав разрешил прививать беременных. То есть, Минздрав утверждает новые противопоказания к прививкам от ковида, но узнать о них конкретно на сайте Минздрава сразу нельзя. Надо копаться. Идти на портал правовой информации. И там в приказе, действительно, все есть. И злокачественные заболевания, и беременность с грудным вскармливанием.



В противопоказаниях указаны не только «Спутник М» («Гам-КОВИД-Вак-М» – вакцина для подростков) и «Спутник Лайт», о чем сообщили информагентства, но и сам «Спутник V» в особой форме – это «Гам-КОВИД-Вак-Лио». «Лио» означает лиофилизат – сухой замороженный препарат.



А между тем в июне 2021 года министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что сняты противопоказания для применения вакцины «Гам-Ковид-Вак» у беременных. Министр это сделал на камеру, его показали по федеральному ТВ. Через полгода ту же вакцину вносят обратно в перечень противопоказаний, но уже молча. Без особого информирования населения.



Если означенные категории из списка риска получат осложнения после прививки, готов ли Минздрав будет выплатить этим людям компенсации?





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