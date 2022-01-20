За сутки в Челябинской области заболели ковидом восемь школьников

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20 января 2022, 09:41 Анна Семенова

Омикрон будет распространяться очень быстро. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Цифры статистики продолжают ползти вверх.

Вновь региональным минздравом отмечен скачок в количестве заболевших коронавирусом за сутки. Положительный ПЦР-тест получили 353 человека, из которых сразу восемь школьников. Выписался из больниц после выздоровления 41 человек. Скончались от ковида семь человек.

По словам медиков, новый штамм «омикрон», уже зафиксированный на Южном Урале, будет распространяться очень быстро. Поэтому сейчас как никогда важно пройти вакцинацию. Среди группы риска дети и беременные женщины.

- По результатам исследований российская двухкомпонентная вакцина «Спутник V» признана абсолютно безопасной и получила разрешение к применению у беременных на сроках после 22 недели и в период грудного вскармливания, - говорит главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава России Лейла Адамян. - COVID-19 крайне опасен: в период пандемии мы видим рост материнской смертности именно за счет не вакцинированных женщин. При отсутствии вакцинации мы наблюдаем рост числа осложнений при беременности, задержек развития плода, выкидышей и преждевременных родов. Вакцина «Спутник V» защищает и от новых штаммов, что особенно важно в период распространения вариантов «омикрон» и «дельта».

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