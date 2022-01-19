В Челябинске и Магнитогорске планируют открыть ковидные поликлиники
19 января 2022, 13:35 Анна Семенова
Здесь будут оказывать первичную помощь заболевшим.
Врачи Челябинской области готовятся встретить новый штамм коронавируса «омикрон» во всеоружии. Как сообщили в пресс-службе минздрава, уже ведутся работы по открытию дополнительной поликлиники, в которую могут обратиться люди с подозрением на ковид. Она расположится на базе грязелечебницы челябинской горбольницы №1.
Здесь проведут экспресс-тест на коронавирус, и, если результат окажется положительным, врач проведет прием, назначит лечение и выдаст при необходимости больничный. После этого пациент будет направлен в поликлинику по месту жительства.
Также планируется открыть такую же поликлинику в Магнитогорске, на базе горбольницы №3.
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