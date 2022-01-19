В Челябинске и Магнитогорске планируют открыть ковидные поликлиники

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19 января 2022, 13:35 Анна Семенова

В ковидной поликлинике можно быстро получить первую помощь. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Здесь будут оказывать первичную помощь заболевшим.

Врачи Челябинской области готовятся встретить новый штамм коронавируса «омикрон» во всеоружии. Как сообщили в пресс-службе минздрава, уже ведутся работы по открытию дополнительной поликлиники, в которую могут обратиться люди с подозрением на ковид. Она расположится на базе грязелечебницы челябинской горбольницы №1.

Здесь проведут экспресс-тест на коронавирус, и, если результат окажется положительным, врач проведет прием, назначит лечение и выдаст при необходимости больничный. После этого пациент будет направлен в поликлинику по месту жительства.

Также планируется открыть такую же поликлинику в Магнитогорске, на базе горбольницы №3.

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