В Челябинской области резко выросла заболеваемость ковидом

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19 января 2022, 10:57 Анна Семенова

Омикрон вновь вернул большие цифры заболевших в статистику. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Южноуральцы не в силах противостоять омикрону.

Еще на прошлой неделе статистика регионального минздрава радовала ежедневно: количество заболевших коронавирусом неуклонно снижалось, а тех, кто выздоровел, становилось все больше. Но с приходом штамма «омикрон» ситуация изменилась в считанные дни. Если совсем недавно можно было найти в суточных отчетах менее 200 новых жертв ковида, то сегодня их уже 313, школьников, правда, среди них нет. В то же время за прошедшие 24 часа выписались по выздоровлению всего три человека. Пятеро скончались от вирусной инфекции.

Всего болеет COVID-19 на сегодняшний день 2451 человек (это те, кто сдавал анализы и получил положительный ПЦР-тест).

- Омикрон сейчас активно распространяется по всему миру. У вируса изменились биологические свойства и структура. Он стал более заразен, у него короткий инкубационный период: заражение происходит буквально через 2, 3, 5 дней от человека, который заболел этой инфекцией, - говорит зав. кафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета, профессор Людмила Ратникова.

Остальные симптомы, по словам доктора, напоминают любую ОРВИ: температура до 36,5, иногда выше, лихорадка, кашель, насморк.

Единственный способ защиты от омикрона, как и в целом от коронавируса - это вакцинация!

- У вакцины против коронавируса антигенный материал - это оболочка шипов, которые создают корону этого вируса, - поясняет Людмила Ратникова. - И этот ключевой антигенный материал вируса в вакцине срабатывает против любых штаммов. Все вакцины практически однотипные и неважно как эта вакцина называется, как она получена, антигенный материал шипов всё равно есть.

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