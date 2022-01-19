ФОМС Челябинской области направил 16 млрд на дорогостоящее лечение пациентов с COVID-19

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19 января 2022, 08:14 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Всего за 2020-2021 годы расходная часть бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области превысила 100 миллиардов рублей.

Работа региональной системы обязательного медицинского страхования в условиях пандемии коронавируса стала главной темой встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера с директором ТФОМС Челябинской области Агатой Ткачевой.

Распространение коронавируса существенно скорректировало работу регионального фонда. Были приняты решения по обеспечению финансовой устойчивости медучреждений, сохранению доступности и качества медицинской помощи для населения в условиях возросшей нагрузки на систему здравоохранения.

Новые тарифы на оплату диагностики и лечения пациентов с новой коронавирусной инфекции существенно превысили размер средних тарифов на оплату медицинской помощи в сфере ОМС региона. За период с 2020 по 2021 год расходная часть бюджета ТФОМС превысила 100 миллиардов рублей. Из них 16 миллиардов рублей составило дорогостоящее лечение пациентов с коронавирусом в круглосуточном стационаре.

Агата Ткачева отметила, что для сохранения финансовой устойчивости системы ОМС территориальный фонд получил дополнительные средства из федерального фонда ОМС и резервного фонда правительства РФ.

«Только в 2021 году мы получили дополнительно 6,2 миллиардов рублей на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, в том числе с новой коронавирусной инфекцией, и на проведение углубленной диспансеризации лиц, перенесших COVID-19», — пояснила директор территориального ФОМС.

Глава региона высоко оценил работу фонда в пандемию и вручил Агате Ткачевой почетную грамоту губернатора Челябинской области.

«Несмотря на существенную финансовую нагрузку, в 2021 году ТФОМС Челябинской области удалось выйти на бездефицитное исполнение бюджета, в полном объеме закрыть все свои финансовые обязательства перед медицинскими организациями», — прокомментировал Алексей Текслер.

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