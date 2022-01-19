Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

В Челябинской области разработан план по противодействию «омикрону»

, 07:47 Источник: Правительство Челябинской области

В Челябинской области разработан план по противодействию «омикрону»
Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Регионам поручено активизировать работу на фоне распространения нового штамма коронавируса.

Вчера на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией обсуждался новый проект мер по борьбе с COVID-19. В ходе мероприятия глава правительства Михаил Мишустин поручил главам регионов активизировать работу: организовать деятельность медучреждений и службы скорой помощи, горячих линий, а также привлечь волонтеров для помощи людям старшего поколения.

В заседании принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на Южном Урале разработан план мероприятий по противодействию «омикрону». В частности, предусмотрено усиление работы амбулаторно-поликлинических служб, расширение охвата ПЦР-тестированием, создание необходимого запаса лекарственных препаратов и усиление работы «горячих линий».

Добавим, что вакцинацию от коронавируса уже прошли более половины жителей Челябинской области.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости