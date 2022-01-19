В Челябинской области разработан план по противодействию «омикрону»

Регионам поручено активизировать работу на фоне распространения нового штамма коронавируса.
Вчера на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией обсуждался новый проект мер по борьбе с COVID-19. В ходе мероприятия глава правительства Михаил Мишустин поручил главам регионов активизировать работу: организовать деятельность медучреждений и службы скорой помощи, горячих линий, а также привлечь волонтеров для помощи людям старшего поколения.
В заседании принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на Южном Урале разработан план мероприятий по противодействию «омикрону». В частности, предусмотрено усиление работы амбулаторно-поликлинических служб, расширение охвата ПЦР-тестированием, создание необходимого запаса лекарственных препаратов и усиление работы «горячих линий».
Добавим, что вакцинацию от коронавируса уже прошли более половины жителей Челябинской области.
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