На горячий номер по коронавирусу ежедневно поступает 365 звонков от южноуральцев

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

19 января 2022, 07:30 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Учитывая прогнозы по «омикрону», службу «122» мобилизуют.

Свыше 115 тысяч звонков поступило на горячий номер 122 по коронавирусу от жителей Челябинской области. Ежедневно специалисты службы принимают около 365 обращений от южноуральцев.

По данным министерства информационных технологий Челябинской области, среднее время ожидания на номере 122 в прошлом году составляло в среднем 26 секунд. Все обращения южноуральцев перенаправляются в медицинские организации региона, а также на горячую линию поддержки по вопросам, связанным с режимами ограничений в период распространения COVID-19.

С учетом прогнозов по распространению штамма «омикрон» в России, в ближайшее время количество звонков на номер 122 может возрасти. В связи с этим было решено мобилизовать службу, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, регионы получат 700 миллионов рублей на увеличение штата операторов, улучшение технического оснащения и внедрения голосового помощника.

Напомним, что горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом, появилась в 2020 году. Позвонив по номеру 122, южноуральцы могут вызвать врача на дом, записаться на прививку, а также попросить волонтеров принести продукты и лекарства одиноким пенсионерам.

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