Заразившийся «омикроном» врач Чуйко перечислил появившиеся у него симптомы

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18 января 2022, 09:58

мужчина болеет, фото: pixels.com

Врач-реаниматолог Михаил Чуйко заявил, что новый вариант коронавируса «омикрон» сильно отличается от своих предшественников. Такой вывод он сделал после заболевания COVID-19.

«Прежде всего, новый ковид - он вообще другой. Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов»,- написал врач в Facebook.

Чуйко добавил, что коронавирус, вызванный омикрон-штаммом, начинается чаще всего с катаральных явлений и насморка. По его словам, кашля и потери обоняния в большинстве случаев нет.

«У многих ларингит с изменением голоса. Кашель, как правило, присоединяется на этапе выздоровления, то есть как у того же риновируса. Астения есть, головная боль, боли в мышцах на высоте температуры, энцефалопатии не наблюдал»,- продолжил медик, уточнив, что инкубационный период длится от 1 до 2 дней.

Реаниматолог поделился, что температура при «омикроне» держится недолго – 2-3 дня, иногда даже день. Чуйко отметил, что у большинства привитых она не превышает 38 градусов или вообще без повышения температуры. Невакцинированные температурят более стойко и попадают в больницы, констатировал он.

«Насколько часто даёт пневмонию - ещё тоже не очень ясно. Пока, по ощущениям, гораздо реже чем дельта»,- рассказал медик.

Также он усомнился в достоверности тест-системы, поскольку ПЦР, лабораторные исследования и экспресс-тесты периодически «косячат».

Ранее терапевт Нина Аслам назвала конъюнктивит симптомом омикрон-штамма.

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