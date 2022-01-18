За сутки в Челябинской области 250 человек заболели ковидом и 9 умерли от него

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

18 января 2022, 09:35 Анна Семенова

Детей в первую очередь должны защитить родители - собственной вакцинацией. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Врачи призывают взрослых привиться, чтобы не заражать детей.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом понемногу, но все же меняется вновь в сторону увеличения. За прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 250 южноуральцев, к счастью, школьников среди них нет. В то же время выписались по выздоровлению лишь 73 человека. Девять жителей региона не смогли победить вирус и скончались.

Врачи вновь делают акцент на важности вакцинации, и вот еще по какой причине: чтобы защитить детей.

- Разговоры о том, что ковид протекает у детей легко – миф, - сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Челябинской области Рафия Бабик. - «Дельта» вирус стал поражать намного чаще детей, чем предшествующие разновидности коронавируса. «Омикрон» будет поражать еще больше. Дети болеют по-разному, болеют порой тяжело.

Есть случаи серьезных последствий постковидного синдрома у несовершеннолетних, вплоть до инвалидности. И чаще всего заражаются дети в собственных семьях. Поэтому взрослым важно делать прививки.

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