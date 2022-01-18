Челябинские медики напомнили, кому нельзя окунаться в прорубь

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

18 января 2022, 09:17 Анна Семенова

Без предварительной подготовки врачи лезть в ледяную воду не рекомендуют. Фото Вячеслава Шишкоедова, из архива Южноураль

А также рассказали о плюсах купания в ледяной воде.

Сегодня ночью верующие посетят купели, чтобы окунуться. Специалисты минздрава Челябинской области напомнили: воздержаться от ныряния в прорубь нужно тем, кто страдает сахарным диабетом, эпилепсией, ишемической болезнью сердца, онкологическими и инфекционными заболеваниями, бронхиальной астмой. Противопоказана ледяная вода и тем, кто перенес инфаркт или инсульт. Не стоит окунать в прорубь детей и подростков.

- Перепад температур вызывает спазм сосудов, головокружение и тошноту, - поясняет врач центра медпрофилактики Андрей Потапов. – Для сердечников последствия могут быть довольно серьезными. Погружаться в иордань без предварительного закаливания не рекомендуется. Заходите в воду медленно, не нужно сразу нырять в водоем с головой.

Сразу после купания необходимо обтереться полотенцем, надеть сухую одежду, одеваться нужно максимально быстро, затем выпить горячего чаю и зайти в теплое помещение, либо сесть в прогретую машину.

Есть у крещенского купания и большой плюс: выброс эндорфинов, гормона счастья.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости