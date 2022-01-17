Немцев ожидает поголовная вакцинация

Аргументы Недели → Здоровье 13+

17 января 2022, 16:29

В Бундестаге рассмотрели планы по дальнейшей борьбе с пандемией. За сутки заражается более 80 тысяч человек и всё чаще омикрон-вариантом. Всего вирусом в стране переболели 8 миллионов граждан.



Новый министр здравоохранения Карл Лаутербах считает необходимым проведение обязательной вакцинации населения. Принимаемые ранее меры позволили лишь снизить нагрузку на систему здравоохранения. В немецких СМИ всё чаще появляются упрёки о провале программы вакцинации населения. Несмотря на драконовские запреты и ограничения люди продолжают заражаться коронавирусом.



Канцлер Олаф Шольц предлагает введение системы штрафов для не привитых людей. В Правящей партии пошли дальше и намерены сажать всех антиваксеров в тюрьмы. Всё это вызывает у немцев возмущение. Из-за непризнания в Европе российской вакцины, многие дипломаты, торговые представители и чиновники не могут попасть в Германию. В Берлине пока не готовы говорить о взаимном признании вакцин. Российский «Спутник» не может попасть на немецкий фармацевтический рынок из-за политических проблем. Хотя в ряде европейских государств российский препарат уже получил допуск к использованию.

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