В Челябинской области вновь школьники начали заражаться ковидом

За сутки среди заболевших оказалось четыре школьника.
По данным областного минздрава, положительный ПЦР-тест за сутки получили 200 человек, четверо из которых школьники. За время новогодних каникул ни один ученик не заболел, что говорит об эффективности разобщенности коллективов.
Выздоровели и выписались из больниц 208 человек. Не смогли справиться с ковидом четыре южноуральца, к сожалению, они скончались.
Сегодня стало известно о том, что штамм «омикрон» уже проник в Челябинскую область, а распространяется он молниеносно.
По словам главного внештатного специалиста пульмонолога области Владимира Антонова, «омикрон» отличается от предыдущего штамма «дельта» количеством мутаций, у него их более 46. В этом есть плюс, летальность от «омикрона» меньше, но группам риска не стоит утешать себя этим. Пациенты, которые всеми правдами и неправдами уклоняются от вакцинации, это первая мишень для поражения вирусом.
- Если вы не хотите оказаться у нас на койках, в наших инфекционных отделениях, то сейчас созданы все условия, чтобы вовремя сделать прививку, - говорит специалист.
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