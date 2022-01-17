В Челябинской области вновь школьники начали заражаться ковидом

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

17 января 2022, 10:48 Анна Семенова

Школьники стали заражаться после возвращения в коллективы. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

За сутки среди заболевших оказалось четыре школьника.

По данным областного минздрава, положительный ПЦР-тест за сутки получили 200 человек, четверо из которых школьники. За время новогодних каникул ни один ученик не заболел, что говорит об эффективности разобщенности коллективов.

Выздоровели и выписались из больниц 208 человек. Не смогли справиться с ковидом четыре южноуральца, к сожалению, они скончались.

Сегодня стало известно о том, что штамм «омикрон» уже проник в Челябинскую область, а распространяется он молниеносно.

По словам главного внештатного специалиста пульмонолога области Владимира Антонова, «омикрон» отличается от предыдущего штамма «дельта» количеством мутаций, у него их более 46. В этом есть плюс, летальность от «омикрона» меньше, но группам риска не стоит утешать себя этим. Пациенты, которые всеми правдами и неправдами уклоняются от вакцинации, это первая мишень для поражения вирусом.

- Если вы не хотите оказаться у нас на койках, в наших инфекционных отделениях, то сейчас созданы все условия, чтобы вовремя сделать прививку, - говорит специалист.

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