Первый случай «омикрона» выявлен в Челябинской области

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17 января 2022, 08:50 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

В регионе зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. Об этом сегодня сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в эфире радио «Комсомольская правда».

Первый вице-губернатор отметила, что первой выявленной пациенткой с новым штаммом стала беременная женщина. Прививку от коронавируса она не делала. Результат анализов подтвердили специалисты из Тюмени.

По словам Ирины Гехт, появление «омикрона» в Челябинской области — уже случившийся факт. Она напомнила, что новый штамм отличается высокой контагиозностью, то есть более заразен. Именно поэтому очень важно соблюдать меры безопасности и прививаться. Вице-губернатор добавила, что большой подъем заболеваемости может случиться через неделю или две, поэтому не вакцинацию и ревакцинацию стоит откладывать.

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