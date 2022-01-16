В Челябинской области вновь увеличивается количество заболевших ковидом
16 января 2022, 10:25 Анна Семенова
Южноуральцам стоит соблюдать все меры предосторожности.
С приходом нового штамма омикрон в России вновь отмечено увеличение количества ежедневных заражений. Не исключение и Челябинская область, если последние пару дней положительные ПЦР-тесты получали 201, а то и 199 человек, то сегодня в отчете минздрава 215 заболевших, среди которых один школьник.
174 южноуральца победили вирус и выписались из больниц. Пятеро скончались от COVID-19.
Как рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, омикрон вызывает менее тяжелое течение болезни, но это вовсе не означает, что его не нужно опасаться. В других странах первыми заболевали дети и подростки, то есть невакцинированные слои населения. В Израиле, Англии и Германии уже есть и смерти от омикрона.
Поэтому вакцинироваться и ревакцинироваться через шесть месяцев нужно обязательно.
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