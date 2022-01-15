В Челябинской области продолжает снижаться смертность от ковида
15 января 2022, 12:08 Анна Семенова
За прошедшие сутки заболели менее 200 человек.
По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие 24 часа положительный тест на коронавирус получили 199 человек. После каникул школьники вернулись в коллективы и это сразу дало свои плоды, один ученик заболел.
60 человек выздоровели и выписались из больниц. Умерли от ковида шесть человек и это пока самая маленькая цифра за последние много месяцев.
Всего на 15 января в регионе переносят COVID-19 под присмотром врачей 1954 человека.
Расслабляться, увидев столь оптимистичные цифры, южноуральцам никак нельзя. Хотя в нашей области случаев заражения штаммом омикрон пока не было, в центре Гамалеи, производящем вакцину «Спутник», рассказали, что данный штамм будет главенствовать в России с конца января. Омикрон отличается большой заразностью, поэтому важно вакцинироваться и ревакцинироваться.
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