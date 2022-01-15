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В Челябинской области продолжает снижаться смертность от ковида

, 12:08

В Челябинской области продолжает снижаться смертность от ковида
ВАжно ревакцинироваться тем, кто давно переболел или привился большее шести месяцев назад. Фото Олега Каргаполова, Вечер

За прошедшие сутки заболели менее 200 человек.

По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие 24 часа положительный тест на коронавирус получили 199 человек. После каникул школьники вернулись в коллективы и это сразу дало свои плоды, один ученик заболел.

60 человек выздоровели и выписались из больниц. Умерли от ковида шесть человек и это пока самая маленькая цифра за последние много месяцев.

Всего на 15 января в регионе переносят COVID-19  под присмотром врачей 1954 человека.

Расслабляться, увидев столь оптимистичные цифры, южноуральцам никак нельзя. Хотя в нашей области случаев заражения штаммом омикрон пока не было, в центре Гамалеи, производящем вакцину «Спутник», рассказали, что данный штамм будет главенствовать в России с конца января. Омикрон отличается большой заразностью, поэтому важно вакцинироваться и ревакцинироваться.

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