В Челябинской области резко снизилась смертность от ковида

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14 января 2022, 10:07 Анна Семенова

Умирать от ковида стало меньше южноуральцев. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

За прошедшие сутки не справились с болезнью семь человек.

Как сообщает пресс-служба челябинского минздрава, за прошедшие сутки подтвержденный тест на коронавирус получил 201 человек, школьников среди них нет. В это же время победили инфекцию и выписались из больниц 235 человек. Резко уменьшились показатели смертности. Если последние месяцы цифра умерших от ковида переваливала за 20 человек, то на сегодня не смогли дать отпор вирусу семь человек.

Всего на 14 января в Челябинской области переносят COVID-19 под присмотром врачей 1821 человек.

Однако расслабляться не стоит, медики со дня на день ждут прихода штрамма омикрон.

- Штамм коронавирусной инфекции омикрон быстро преодолевает иммунную защиту у тех, кто уже перенёс коронавирусную инфекцию или был привит давно и не ревакцинирован, - говорит главный терапевт министерства здравоохранения Челябинской области Анна Мищенко.

На данный момент Роспотребнадзор не сообщал о случаях заражения омикроном на Южном Урале. Однако распространяется он молниеносно и ситуация может измениться в любую минуту.

По словам Анны Мищенко, омикрон особенно опасен для людей старшего возраста и для тех, кто страдает иммунодефицитными состояниями, онкологией, сахарным диабетом, гипертонией, хроническими заболеваниями легких.

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