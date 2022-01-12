За сутки в Челябинской области заболели коронавирусом 232 человека

14 южноуральцев умерли от коварной инфекции.
По данным минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки подтвержденный ПЦР-тест получили 232 человека, школьников среди них нет. При этом 180 человек победили болезнь и выписались из больниц. 22 человека скончалось: 14 непосредственно от ковида и 8 от его последствий.
Всего на сегодняшний день в регионе переносят коронавирус под присмотром врачей 1839 человек.
В ведомстве напоминают о пунктах, где бесплатно можно сдать ПЦР. Важно, что сюда не пустят с признаками болезни, анализ возьмут у тех, кто контактировал с больным и хочет убедиться в том, что не является переносчиком или у тех, кто собирается в поездку.
- Поликлиника № 2 «Областной клинической больницы № 3» (пр. Победы, 376 В, вход со двора) ежедневно, с 10:00 до 15:00.
- ГКБ №1 (хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной) с понедельника по пятницу, с 10:00 до 15:00
С собой взять паспорт, медицинский полис, СНИЛС.
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