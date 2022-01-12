За сутки в Челябинской области заболели коронавирусом 232 человека

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12 января 2022, 09:31 Анна Семенова

Тесты можно сдать бесплатно, но только если нет признаков болезни. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

14 южноуральцев умерли от коварной инфекции.

По данным минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки подтвержденный ПЦР-тест получили 232 человека, школьников среди них нет. При этом 180 человек победили болезнь и выписались из больниц. 22 человека скончалось: 14 непосредственно от ковида и 8 от его последствий.

Всего на сегодняшний день в регионе переносят коронавирус под присмотром врачей 1839 человек.

В ведомстве напоминают о пунктах, где бесплатно можно сдать ПЦР. Важно, что сюда не пустят с признаками болезни, анализ возьмут у тех, кто контактировал с больным и хочет убедиться в том, что не является переносчиком или у тех, кто собирается в поездку.

Поликлиника № 2 «Областной клинической больницы № 3» (пр. Победы, 376 В, вход со двора) ежедневно, с 10:00 до 15:00.

ГКБ №1 (хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной) с понедельника по пятницу, с 10:00 до 15:00

С собой взять паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

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