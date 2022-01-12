Южноуральцам рассказали, как защититься от «омикрона»

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12 января 2022, 08:14 Татьяна Михайлова Источник: Министерство здравоохранения Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Врач объяснила, насколько эффективно может справляться вакцина с мутациями вирусов.

На территории Челябинской области новый штамм COVID-19 пока не выявлен, однако в ближайшее время это может произойти, отметила главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева.

Эксперт пояснила, что мутации вирусов — это естественный и постоянный процесс. Именно поэтому любая вакцина разрабатывается с учетом максимально возможных изменений вируса.

«Эффективность российских вакцин, по данным их разработчиков, существенно не снижается против различных штаммов. Российская вакцина «Спутник V» эффективна против омикрон-штамма и защищает от тяжелого течения болезни», — прокомментировала Ольга Агеева.

По ее словам, защита обеспечивается структурой вакцины. На платформе (векторе), в качестве которой используется аденовирус, фиксируется фрагмент генетического материала из «шипа» коронавируса. Вырабатывающиеся антитела в свою очередь работают против «шипов», предотвращая даже возможность проникновения вируса в организм человека.

«Не зависимо от того, какой штамм коронавируса будет преобладать на территории области, необходимо вакцинироваться. Только прививка поможет избежать тяжелого течения заболевания, обезопасить себя и своих близких», — подытожила главный внештатный специалист по медицинской профилактике.

Добавим, что найти информацию о графике работы прививочных пунктов, а также пунктов бесплатной ПЦР-диагностики можно в официальном телеграм-канале министерства здравоохранения региона.

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