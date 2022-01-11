Вирусолог Альтштейн объяснил, почему не стоит бояться «дельтакрона»

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11 января 2022, 23:19

pixabay.com

Гибрид штаммов «дельта» и «омикрон», обнаруженный на Кипре, не повлияет на ход пандемии. Более опасным может являться штамм «омикрон», который отличается высокой заразностью. Такое мнение высказал вирусолог Анатолий Альтштей в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметил эксперт, есть вероятность слияние двух штаммов в один.

«Является ли этот штамм рекомбинантным, я сказать не могу, потому что нет таких подробных данных. Некоторые считают, что это просто смесь двух вирусов, которые посчитали за рекомбинант», — рассказал он.

Альтштейн обратил внимание, что далеко не все штаммы оказывали значительное влияние на течение пандемии.

«Это достаточно редкое событие, чтобы появлялся мутант, который оказывает влияние. Вообще мутанты возникают постоянно — у любого человека вы найдете мутацию, но это необязательно будет сильно влиять на свойства вируса», — рассказал вирусолог.

Он отметил, что особое влияние оказали три штамма: «альфа», «дельта» и «омикрон». Значит не стоит беспокоиться из-за возникновения «дельтакрона». Этим уже займутся исследователи, которые изучат новый штамм более подробно.

Более серьезную проблему представляет штамм «омикрон», подчеркнул собеседник «ВМ».

«Нам нужно волноваться по поводу «омикрона», который придет, без всякого сомнения. Здесь нет какой-то катастрофы, потому что этот вирус отличается невысокой летальностью, которая существенно ниже, чем у «дельты». Но поскольку он более заразный, то может быть много зараженных людей», — подчеркнул специалист.

У людей болезнь будет протекать легко, и перегрузки больниц получится избежать. Предположительно, летальность у «омикрона» не больше, чем полпроцента, однако эти данные пока не подтверждены, заключил эксперт.

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