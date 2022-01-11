В России ежедневно погибают от поддельного алкоголя 2-3 человека

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11 января 2022, 17:07

За новогодние праздники в России суррогатным алкоголем отравились 17 человек. Чаще всего люди погибали от метанола, содержавшегося в «палёной»водке.



По разным оценкам экспертов, в стране каждые сутки погибает от поддельного алкоголя 2-3 человека. Это молодые трудоспособные люди. Улучшению ситуации не способствуют ни полицейские рейды и облавы, ни законодательство. Люди спешат приобрести дешёвый алкоголь сомнительного качества из-за тяжёлого финансового положения.



Иногда от суррогата гибнут и люди со средним достатком, купившие спиртное через Интернет. На сегодняшний день в Сети можно встретить сотни сайтов, предлагающих алкогольную продукцию. Многие интернет-магазины при этом не имеют необходимой разрешительной документации.



Россияне в массе своей слабо понимают «культуру пития». В 80% случаев люди пьют водку и пиво. В европейских странах отдают предпочтение слабому алкоголю. Отравиться от употребления даже контрафактного вина или пива весьма сложно. Доступность метанола в России является главной причиной появления суррогата. Оборот метилового спирта не регламентируется практически никакими нормами. Крепкий алкоголь злоумышленникам подделать несложно. В итоге опасное зелье можно встретить даже в сетевых магазинах.

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