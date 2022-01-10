Эксперты опасаются резкого роста заболеваемости «омикроном»

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10 января 2022, 15:05

Заболеваемость коронавирусом растёт по всему миру. Картина развивается на фоне оперативного распространения нового штамма «омикрон».



В первую неделю нового года количество заболевших в России составило 16 тысяч человек в сутки. Эксперты полагают, что новый штамм «омикрон» может стать доминирующим. Практика показывает, что люди его переносят легче других видов, но вирусологи не исключают появления более серьёзных и опасных мутаций. В России может повыситься уровень летальности из-за недостаточного уровня коллективного иммунитета. На конец прошлого года он составил 62%. В некоторых регионах он постепенно снижается. На начало 2022 года в стране полностью вакцинировались только 75 миллионов человек, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.



По данным ВОЗ, за последние семь дней в мире заразилось на 70% людей больше, чем неделей ранее. Правительства ряда стран не исключают введения локдаунов. В Россию «омикрон» завезли в декабре прошлого года. На начало января в стране насчитывалось чуть более ста человек с данным штаммом. Из-за большого количества контактов россиян в новогодние праздники число заражений гарантированно увеличится, заключают эксперты.





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