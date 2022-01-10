Жировая ткань как резервуар для коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

10 января 2022, 13:36

Группа исследователей из США, Германии и Швейцарии сообщила о возможности вируса размножаться в жировой ткани. Заявление было сделано в результате изучения образцов тканей людей с избыточным весом, погибших от коронавируса.



Подкожная жировая ткань, в которой развивается вирус, может иметься и у людей с обычным весом. Избавиться от неё собственными усилиями весьма сложно. Висцеральный жир позволяет патогену проникать к жизненно важным органам намного быстрее. Такая ткань выступает своего рода резервуаром для вируса. Люди с избыточным весом могут оставаться его носителями более длительный период по сравнению с обычными пациентами. Как правило, они дольше находятся в стационарах и пребывают более долгий срок в условиях самоизоляции.



Ожирение также вызывает серьёзные последствия при заражении ковидом. Фактор риска высок даже у молодых людей, не имеющих хронических заболеваний. Вирус попадает чаще всего в адипоциты - основной вид клеток жировой ткани. Учитывая, что многие органы окружены такой тканью, они поражаются вирусом быстрее всего. Речь идёт о лёгких, кишечнике. Исследователи полагают, что для людей с ожирением необходимо создавать дополнительные препараты, подавляющие воспаление жировой ткани.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости