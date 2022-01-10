15706 южноуральцев сделали прививку от ковида в новогодние каникулы

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

10 января 2022, 09:25 Анна Семенова

Прививаются южноуральцы активно, это способствует улучшению эпидситуации. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

На сегодняшний день в регионе вакцинировано более 57% населения.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получили 249 жителей Южного Урала, школьников среди них нет. В то же время 232 человека победили болезнь и выписались из больниц и поликлиник. 27 человек оказались бессильны перед ковидом и скончались.

На 10 января в области болеет новой коронавирусной инфекцией 1935 человек.

Нужно сказать, что в новогодние каникулы южноуральцы зря времени не теряли, а довольно активно прививались. С 31 декабря по 9 января медиков с этой целью посетили 15706 человек. Таким образом, на сегодняшний день привито уже 57,3% взрослого населения региона.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости