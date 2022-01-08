В Челябинске из 9000 сделанных за сутки ПЦР положительными оказались 299
8 января 2022, 09:27 Анна Семенова
Все время каникул школьники оставались здоровы.
По статистике областного минздрава, за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 299 южноуральцев. Всего было сделано 9013 ПЦР-тестов. Школьники, находясь вне больших коллективов во время каникул, не заражаются.
297 человек за сутки победили вирус и выписались из больниц. 26 человек скончались от ковида.
Всего на 8 января в регионе официально, под присмотром врачей, коронавирусом болеет 1959 человек.
Чтобы не заболеть, важно соблюдать простые меры предосторожности: вакцинироваться, в людных местах носить маску, пользоваться санитайзером и соблюдать социальную дистанцию.
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