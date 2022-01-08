В Челябинске из 9000 сделанных за сутки ПЦР положительными оказались 299

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8 января 2022, 09:27 Анна Семенова

Чтобы не оказаться в больнице, нужно соблюдать меры предосторожности. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Все время каникул школьники оставались здоровы.

По статистике областного минздрава, за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 299 южноуральцев. Всего было сделано 9013 ПЦР-тестов. Школьники, находясь вне больших коллективов во время каникул, не заражаются.

297 человек за сутки победили вирус и выписались из больниц. 26 человек скончались от ковида.

Всего на 8 января в регионе официально, под присмотром врачей, коронавирусом болеет 1959 человек.

Чтобы не заболеть, важно соблюдать простые меры предосторожности: вакцинироваться, в людных местах носить маску, пользоваться санитайзером и соблюдать социальную дистанцию.

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